234 مسجدا بالبحر الأحمر تستقبل المصلين في صلاة الجمعة غدا

أعلنت مديرية أوقاف البحر الأحمر عن تجهيز 234 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة غدًا في المساجد الكبرى بمدن المحافظة طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأكد مصدر مسؤول بأوقاف البحر الأحمر أنه تم تسكين الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف والخاضعين لقانون الخطابة بالوزارة في جميع المساجد الكبرى لإقامة أول صلاة جمعة داخل المساجد عقب ظهور جائحة كورونا المستجد طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تطهير وتعقيم جميع المساجد.

وكشف المصدر تجهيز 234 مسجدًا بمدن المحافظة بواقع 100 مسجدًا بمدينة الغردقة، و26 مسجدًا بمدينة رأس غارب، و34 مسجدًا بمدينة سفاجا، و27 مسجدًا بمدينة القصير، و11 مسجدًا بمدينة مرسى علم، و36 مسجدًا في مدينة الشلاتين وحلايب وأبورماد جنوب البحر الأحمر.