الرعاية الصحية تستعد لـ"فندقة مستشفياتها": علمنا الموظفين الإتيكيت

قبل أيام قليلة، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عزمها تقديم الخدمات الفندقية عالية الجودة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، المسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف الوصول بمجموع مستشفيات الهيئة لمستوى الجودة الشاملة، ما توازى معه ظهور تساؤلات حول طبيعة الخدمات، ومتى سيتم تنفيذها، وهل ستكون بمقابل مادي إضافي عن الاشتراك المادي بالمشروع.

الدكتور شريف لاشين، مدير عام الإدارة الفندقية بهيئة الرعاية الصحية، أكد أنّ تدشين الخدمات الفندقية داخل مستشفيات الهيئة سوف يستفيد منه الجميع، لافتا إلى أنّ الهدف من تقديم الخدمات، ضمان أن يحظى المنتفع من خدمات التأمين الصحي الشامل بمعاملة كريمة خلال تلقيه الخدمة العلاجية.

وأضاف لاشين، في تصريحات لـ"الوطن"، أنّ الخدمات تبدأ من استقبال المرضى بشكل جيد، ومساعدتهم لإنجاز مطالبهم سواء كان الحصول على أمر إحالة حتى حجز المريض وتوصيله لغرفته، حال إجراء جراحة.

ولفت إلى أنّ الخدمات الفندقية تتضمن حسن الاستقبال والمعاملة وغرف مجهزة وتغذية على أعلى مستوى من الجودة والطعم وطريقة تقديم الطعام بشكل محترف، موضحا أنّ الخدمات الفندقية تهدف لإرضاء المنتفعين، منها للشكاوى، وبينها رداءة الطعام المقدم، أو عدم نظافة الأسرة.

وتابع: "طالبنا بتفعيل الخدمة الفندقية بنسبة 100%، على أن تكون قيمتها في الهيئة نفس قيمة الخدمة الطبية، حتى تنجح المنظمة بشكل كامل، ما دفعنا لتعليم العاملين الإتيكيت للتأكد من تطبيق الخدمات بشكل صحيح".

وفيما يخص البدء بتطبيق الخدمات، أكد لاشين أنّ الهيئة عقدت دورة مكثفة للتعريف بالسياسة الفندقية، لمديري المستشفيات والتمريض، لنيل رضا المنتفعين والمسؤولين عن التغذية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، وتدريبهم على تدريب العاملين لديهم في المستشفيات، لافتا إلى أنّهم يجهزون لهذا الأمر على أرض الواقع منذ شهر.

وكشف لاشين، عن أنّ الهيئة وضعت آلية لضمان تنفيذ الخدمة، من خلال تخصيص مدير فندقي في كل مستشفى، وتخصيص مدير تشغيل فندقي في كل محافظة مسؤول عن المرور ومتابعة سير العمل ورفع تقرير للإدارة الفندقية العليا في القاهرة.

وبسؤاله عن وجود خدمات فندقية إضافية يمكن أن يطلبها المنتفع، أوضح لاشين أنّه سبق وطلب أشخاص توفير غرف إقامة مفردة أو غرف مميزة في المستشفيات كنوع من أنواع الخصوصية، وبالفعل وفرت الهئية هذه الميزة لكن بمقابل مادي، أما الخدمات الفندقية الأخرى فيتم تطبيقها على باقي المنتفعين دون مقابل.

آلية أخرى يمكن من خلالها متابعة تقديم الخدمات بشكل عام في منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال إدارة "رضا المنتفعين"، وهو ما أكدت عليه الدكتورة رضوى إمام، المشرف على الإعلام والتواصل بالهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلة: "إدارة رضا المنتفعين هي إدارة كاملة تابعة لرئاسة الهيئة مباشرة، ويمكن من خلالها قياس مؤشرات رضا منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل".

ولفتت إمام إلى أنّ إدارة رضا المنتفعين موجودة في المنشآت التابعة للهيئة، بمعدل موظفين اثنين في كل وحدة، و4 في كل مستشفى، موضحة أنّ دورها مساعدة المنتفع في الحصول على خدماته ومتابعة الشكاوى والتحقق من حلها وأنّه حصل على الخدمة بشكل يرضيه.

وتابعت أنّ الأمر يتم بعدة طرق، إما وجها لوجه من خلال تعبئة استبيان، أو من خلال "الكول سنتر" التي تقدم 3 خدمات، أو الحصول على استفسارات، والثانية لتلقي الشكاوى والثالثة حجز مواعيد الكشف، فضلا عن إضافة خدمة أخرى، وهي إجراء مكالمات عشوائية لأصحاب الشكاوى للتأكد من حل شكواهم ومدى رضاهم.