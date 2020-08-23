"التأمين الشامل" يطلق اسم "طبيب الغلابة" على إحدى وحداته ببورفؤاد

أطلقت هيئة الرعاية الصحية، اسم الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" على وحدة الحرفيين التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورفؤاد.

ونشرت صفحة التأمين الصحي الشامل على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" هذا القرار قائلة: "إعادة تسمية وحدة الحرفيين التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورفؤاد باسم "طبيب الغلابة" هو أقل تقدير للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي في تقديم خبراتة وخدماتة العلاجية للمحتاجين وغير القادرين دون انتظار أي مقابل".

واشتهر الدكتور محمد مشالي باسم "طبيب الغلابة" على خلفية قيامه بتقديم الخدمة المجانية للأهالي في مدينة طنطا والقرى المجاورة لها مقابل كشف رمزي يصل إلى 10 جنيهات، وارتبطت قلوب المواطنين بالطبيب الذي وافته المنية يوم 28 يوليو الماضي أثر أصابته بهبوط في الدورة الدموية، بعدما ظهر في إحدى البرامج التليفزيونية رافضا الحصول على أي مبالغ مادية من مقدم البرنامج.