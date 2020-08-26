"تاج الدين": التأمين الشامل يغطي مصر بأكملها.. والقديم لم يعجب أحدا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن هناك خطة قومية لإنجاز مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يغطي مصر بأكلمها، مع العلم أن هناك قانونا قديما يغطي 53% من المصريين، وكان به سلبيات كثيرة "لا المنتفعين راضيين عنه ولا مقدمي الخدمة".

وأضاف "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد الذي يطبق بحرفية شديدة وبإنجاز جيد، سيكون هناك رضاء كامل لمقدمي الخدمة والمواطنين، مؤكدا أن مصر في حاجة لقانون تأمين صحي شامل يغطي مصر كلها.

وأوضح مستشار الصحة لرئيس الجمهورية، أن الدولة قامت ببعض التحسين في أجور الأطباء، وتحسين بيئة العمل من أجهزة ومستلزمات وأدوية وغيرها، موضحا أن هذا القطاع كان يتابع عن كثب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا كان له انعكاس سلبي وإيجابي على تقديم الخدمات الطبية.