الوزير يكشف تفاصيل مكالمته مع الرئيس السيسي بعد انفجار مرفأ بيروت

أعرب المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، عن استعداد مصر تقديم المساعدة للبنان، بعدما تعرضت لأزمة الانفجار المروع، الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص وتسبب في إصابة الآلاف.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "لبنان بلدنا وإحنا تحت أمرها"، مشيرًا إلى أنه بعدما علم بالانفجار بساعتين، اتصل به الرئيس عبدالفتاح السيسي وسأله عن الموقف في بيروت وما ستقدمه مصر.

وتابع وزير النقل: "سألني وقالي إحنا عندنا حاجة في موانئنا كده، قلت له آه، إحنا عندنا مشكلة المهمل والمتروكات في الموانئ وتتسبب في تكدسات كبيرة بالميناء، وقد يكون فيها بعض المواد الخطيرة مثل الألعاب النارية وأي سلعة تحتوي على بارود أو شاشات التلفاز".

وواصل: "هناك في الموانئ المصرية ما يعرف بالمتداول الخطر، سواء كان مصدرًا أو مستوردًا، مثل اليوريا والفوسفات والكبريت والمواد الكيماوية".

وأشار إلى أنه عرض هذا الوضع على رئاسة الوزراء، وصدر قرار بتشكيل لجان برئاسة رئيس قطاع النقل البحري ومعه ممثلون على مستوى عالٍ من وزارات الداخلية والدفاع والمالية والعدل والزراعة.

وأكمل: "قبل اللجان ما تقول نتيجتها أخدت تكليف من الرئيس السيسي إني أتحرك ومستناش تقارير اللجان وتأمين أي خزانات في حاجة إلى تأمين وعمل أسوار خرسانية حول المخازن التي يمكن أن تتعرض للخطر".

وأردف: "الرئيس عندما كان مستقلًا طائرة شاهد بعض الهناجر في ميناء الإسكندرية في حاجة إلى رفع كفاءتها، وجرى التعامل مع الأمر من حيث تأمين عدد 2 هنجر في حاجة إلى تأمين ورفع كفاءة، والآن نحن في مأمن عن حدوث أي شيء يشابه الذي حدث في مرفأ بيروت".