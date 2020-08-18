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اتحاد "عمال مصر" و"العربي للنفط" يدعمان لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

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الوطن
11:30 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
عمال مصر و"العربي للنفط" يدعمون اشقاءهم بلبنان

عمال مصر و"العربي للنفط" يدعمون اشقاءهم بلبنان

يزور عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، حاليًا لبنان في إطار مؤازرة ودعم الاتحاد العمالي العام بلبنان بعد أزمة انفجارات مرفأ بيروت الأخيرة.

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة تقريراً عاجلاً بذلك عبر شيرين عبدالجواد الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت.

وأوضحت أنَّه يجرى حاليًا عقد لقاء مشترك بين الجانبين لبحث تقديم كل سبل الدعم والمساندة للجانب اللبناني في ظل هذه الأزمة.

وأكّد محمد سعفان وزير القوى العاملة عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، متمنيا من المولى عز وجل أن تعبر لبنان الشقيقة شعبا وعمالاً هذه الأزمة وأن تنعم بالسلام والرخاء الدائم. 

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