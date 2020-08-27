تنفيذ 6 قرارات إزالة لتعديات على أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر

واصلت إدارة حماية النيل بالأقصر، شن حملاتها لإزالة المخالفات، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات، حيث نجحت الحملات، في تنفيذ 6 قرارات إزالة عبارة عن أسوار وردم لحرم النيل.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر، رئيس مدينة القرنة، أنه تم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبداللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلي بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث نفذت الهندسة 6 قرارات إزالة منها 4 قرارات ناحية جزيرة الطوابية زمام هندسة نيل نجع حمادي عبارة عن أسوار من البلوك الأبيض والأسمنت وعدد 2 قرار إلقاء مخلفات ردم ناحية البعيرات زمام هندسة نيل الأقصر.