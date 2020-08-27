اللجنة الدستورية السورية تستأنف اجتماعاتها في جنيف اليوم

أعلن مكتب جير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص لسوريا، اليوم الخميس، أن المجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية ( 45 عضوا مقسمون بالتساوي بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني)، تستأنف اجتماعاتها بعد اليوم بمقر الأمم المتحدة، وذلك بعد أن كان قد تم تعليق الاجتماعات يوم الإثنين الماضي؛ بعد اكتشاف إصابة أربعة من أعضاء المجموعة بفيروس كورونا.

وقال المبعوث الأممي - في بيان - إنه بعد إجراء اختبارات إضافية ومزيد من المشورة الطبية فيما يتعلق بحالات الإصابة الأربعة، أبلغت السلطات الصحية المختصة مكتب المبعوث رسميا بأن طبيعة هذه الحالات تجعل من استئناف اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الدستورية أمرا ممكنا، وذلك مع التباعد الاجتماعي الكامل والاحتياطات ذات الصلة.

وأضاف البيان أنه تقرر استئناف الاجتماعات بعد ظهر اليوم بعد تشاور المبعوث الأممي مع رئيسي اللجنة المشتركين أحمد كزبري مرشح الحكومة السورية وهادي البحرة مرشح المعارضة.