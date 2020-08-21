التنمية المحلية تبحث عن فرص عمل بالمحافظات للعائدين من الخارج

أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات ومخاطبة المحافظين بحصر المشروعات وفرص العمل المتاحة بالمحافظات وذلك تمهيدا لتوفير وظائف للعمالة القادمة من الخارج والتى تأثرت بسبب تداعيات فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات .

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك اهتماما من الحكومة ووزارة التنمية المحلية بهذا الملف، حيث سيتم حصر كامل بفرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات والقطاعات على أرض مختلف محافظات الجمهورية خاصة محافظات الصعيد وفق تعليمات وزير التنمية المحلية.

واضاف قاسم لـ "الوطن"، أنه سيتم تحديد فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة وتصنيفها طبقاً لمجالاتها سواء زراعية أو صناعية أو غيرها وعلى رأسها محافظة الوادي الجديد خاصة في مشروعات استصلاح الأراضى،على أن يتم موافاة الوزارة خلال الأيام المقبلة بفرص العمل والتركيز على المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية فى مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية ستوفر دعما وقروضا ميسرة لبعض العمالة العائدة من الخارج عن طريق برنامج مشروعك فضلا بالتعاون مع الوزارات الأخرى فضلا عن توفير تدريب تحويلى للراغبين من العمالة العائدة عن طريق وزارات التنمية المحلية والقوى العاملة والتجارة والصناعة والتخطيط والقطاع الخاص .