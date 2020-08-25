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بدء التقدم لبرنامج الدراسات العليا بجامعة طنطا 19 سبتمبر

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
04:58 م | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
جامعة طنطا

جامعة طنطا

أعلن الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، بدء التقدم ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية والدراسات العليا المهنية بكلية التجارة جامعة طنطا، وذلك من يوم السبت 19 سبتمر المقبل.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية بكلية التجارة جامعة طنطا تعد فرصة عظيمة لجميع العاملين بالشركات والبنوك وموظفي الحكومة، وجميع مجالات الأعمال وقدامى وحديثي التخرج للتميز العلمي، كما تعد فرصة عظيمة أيضًا لإحراز تقدّم أسرع في المسيرة المهنية.

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