الأزمات المالية والشكاوى.. لجان الوطنية للصحافة تفتح ملفات "القومية"

فور إعلان الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل 9 لجان نوعية، استعانت فيها ببعض الخبرات من خارج أعضاء الهيئة، بدأت بعض اللجان العمل على ملفات وأزمات المؤسسات القومية وتحديدا المالية، وشكاوى العاملين بها.

وعقدت لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع التابعة للهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول الأربعاء بمقر الهيئة، وبحضور رئيسها المهندس عبدالصادق الشوربجي، الذي أكد في بداية الاجتماع ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلات المالية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، وبحث المشكلات الخاصة بقطاع الإعلانات بما يخدم المصلحة العامة للمؤسسات.

وكانت الهيئة أصدرت قرارها بتشكيل لجنة المتابعة والاتصال والتوزيع برئاسة أسامة أبوباشا، وعضوية الدكتور أحمد مختار والأستاذ عطية الغريب والأستاذ أحمد شوقي.

وعقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بكامل أعضائها، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الهيئة ضرورة التحقيق في الشكاوى المقدمة للهيئة، والتعامل معها بكل جدية، بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

وبحسب بيان للهيئة، قال إنّ الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة، مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني، ليتماشى مع مرحلة التطوير التي تشهدها المؤسسات الصحفية على كل المستويات.

من جانبه، قال وليد عبدالعزيز، رئيس لجنة الشكاوى، إنّ الهيئة تلقت حتى الآن 27 شكوى ورقية، و28 شكوى إلكترونية، وجرى حل أكثر من 50% منها، وجارٍ بحث الشكاوى الأخرى، مؤكدًا أنّه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها للهيئة والتحقق منها، من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

حضر الاجتماع أسامة أبوباشا، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، ومحمد عبدالله ومحسن الميري عضوى اللجنة.