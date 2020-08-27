نفاد تذاكر فيلم "tenet" للمخرج كريستوفر نولان على مدار 5 أيام متتالية

استقبلت دور العرض فيلم "TENET" لمخرجه كريستوفر نولان رسميًا في صالات السينما، منذ مساء الأربعاء الماضي، في أكثر من 50 دولة حول العالم، بعد عدة تأجيلات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث يضع الكثير من صناع السينما، آمال عدّة على الفيلم بشأن عودة جماهير السينما مرة أخرى.

ولاقى الفيلم استحسان الجمهور المصري فور طرحه، حيث رفعت أحد السينمات بأكتوبر لافتة "كامل العدد" لمدة 5 أيام متتالية، حيث إنَّه يعتبر الفيلم الأجنبي الأول الذي تمّ طرحه بعد انتشار كورونا.

الفيلم بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي، وتدور أحداثه في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، ويسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولي في مهمة تكشف فيها الكثير من الأسرار.