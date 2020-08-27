إجراءات استخراج بدل الفاقد للمستندات الرسمية وكروت شحن العدادات

تهتم جميع الدول والحكومات على مستوى العالم بالوثائق الرسمية الخاصة بالمواطنين من بطاقة الهوية الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة، وفي حالة فقدان إحدى الوثائق الهامة أو البطاقات التي تمنح دعم مالي للمواطن، يتوجب عليه أن يستخرج بدل فاقد لها حتى لا يتعرض للمسائلة، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات استخراج بدل الفاقد لعدد من الوثائق والبطاقات مثل البطاقة الشخصية وجواز السفر ورخصة القيادة وبطاقة التموين وكارت شحن العداد مسبق الدفع، كالتالي:

البطاقة الشخصية "بطاقة الرقم القومي"

- يمكن استخراج بدل الفاقد من خلال الدخول على موقع الأحوال المدنية الإلكتروني.

- ثم ملء بيانات المستفيد واختيار خانة "استخراج بطاقة بدل فاقد.

- تعديل بعض البيانات في حالة الرغبة في تعديلها بالبطاقة الجديدة واختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

جواز السفر

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لجواز السفر

1- أصل بطاقة الرقم القومي، أو أصل شهادة الميلاد المميكنة حال عدم وجود رقم بطاقة قومي.

2- أصل جواز السفر المنتهي الصلاحية.

3- أصل الموقف التجنيدي للذكور، إذا كان غير موضح في الجواز المنتهي.

4- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء بمقاس 4×6.

5- سداد الرسوم المقررة.

6- استيفاء النموذج المعد لذلك من السفارة أو القنصلية وملء البيانات الموجودة بها.

في حالة طلب تغيير أي معلومة في الجواز يجب إرفاق المستند الرسمي المصدق الدال على صحة البيان المراد تغييره.

يتمّ تقديم المستندات إلى السفارة المصرية في الدولة المقيم بها صاحب طلب تقديم جواز السفر، ويتم الحصول عليه خلال 48 ساعة من تقديم الطلب.

رخصة القيادة

المستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة القيادة

- طلب مقدم من صاحب الرخصة على النموذج المعد بقسم المرور المختص.

- إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب "الرقم القومي"، وصفة طالب الرخصة.

- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة.

- سداد الرسوم المقررة، والتي تتحدد وفق قانون المرور ولائحته التنفيذية، واستلام الرخصة الجديدة.

البطاقة التموينية

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلي يسار الصفحة الرئيسية.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنة اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- وبالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

5- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتمّ تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.

كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

خطوات استخراج كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقْد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد "عقد ملكية أو عقد إيجار موثق".

- يتمّ سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة وسيتمّ استلام الكارت الجديد في نفس اليوم إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود أما إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.

كارت شحن عداد المياه مسبق الدفع

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- بيانات الحساب أو كود المشترك.

- إقرار كتابي من المنتفع بفقدانه للكارت.

- إرفاق رقم الهاتف الأرضي أو المحمول الخاص بالمنتفع.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد مياه بدل فاقد

- يتقدم العميل للشركة بطلب استخراج كارت الشحن بدل الفاقد أو التالف.

- يسدد العميل الرسوم المقررة والتي تصل إلى 100 تكلفة إصدار كارت شحن للعداد.

يستخرج كارت شحن العداد بدل الفاقد أو التالف خلال 30 دقيقة من تقديم الطلب.