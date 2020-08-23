منها بطاقة التموين.. تعرف على أسعار بدل فاقد البطاقات والرخص

يواجه بعض المواطنين أحيانًا فقدان متعلقاتهم وحقائبهم الشخصية، والتي عادةً ما تتضمن عددا من الأوراق والمستندات الهامة والبطاقات ورخص القيادة والسير وما شابهها، ما يسبب القلق لأصحاب هذه المستندات الرسمية بشأن إعادة استخراجها مرة أخرى.

لذا ترصد "الوطن" في التقرير التالي أسعار بدل فاقد بعض المستخرجات الرسمية على النحو التالي:

البطاقة الشخصية

ويتطلب استخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية الدخول على موقع الأحوال المدنية الإلكتروني، وملء بيانات المستفيد واختيار خانة "استخراج بطاقة بدل فاقد/تالف"، ثم تعديل بعض البيانات في حالة الرغبة في تعديلها بالبطاقة الجديدة واختيار طريقة الدفع الإلكتروني.

وتبلغ تكلفة الخدمة الفعلية لاستخراج بدل فاقد البطاقة الشخصية 170 جنيهًا، بالإضافة إلى 12 جنيهًا خدمة توصيل لمحل إقامتك.

جواز السفر

ويتطلب جواز السفر لاستخراج بدل فاقد، أن يُحضر المواطن بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، و3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6، ومستند التجنيد بالنسبة للذكور، وصورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر، ووفقًا لمصلحة الجوازات المصرية بمجمع التحرير، يبلغ سعر استخراج بدل فاقد جواز السفر نحو 500 جنيه.

البطاقة التموينية

ويمكنك استخراج بدل فاقد البطاقة التموينية عن طريق الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف، وإدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة، ويكون استخراج بدل فاقد البطاقة التموينية دون دفع أي رسوم.

رخصة القيادة

ولاستخراج بدل فاقد رخصة السيارة، يتم تحرير محضر بفقد الرخصة الأصلية بحسب قسم الشرطة المتواجد به صاحب الرخصة، وتقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المُعد لذلك، وتقديم صورة البطاقة بعد الاطلاع على الأصل، ويبلغ رسوم استخراج بدل فاقد رخصة قيادة السيارة نحو 125 جنيهًا.