الهجرة 7 إرشادات للمصريين بالخارج أثناء السفر

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إرشادات وخطوات التي يتبعها على المصريين فى الخارج، حال تعرضهم لأى مشكلة، خلال عملهم بالخارج أو إقامتهم خارج الوطن، وذلك حتى يضمنوا حقوقهم ويحصلوا عليها بالطرق القانونية وذلك وفقا لما يلى:

1 – إذا كان التمثيل القنصلى المصرى قريب من مقر إقامتك بالبلد التى تقطن بها بالخارج فعليك أولا الذهاب للقنصلية والتواصل مع القنصل العام لبحث مشكلتك.

2- التواصل مع أقاربك بمصر وإخبارهم بطبيعة المشكلة إذا كان مقر التمثيل القنصلى بعيدا عن مقر إقامتك.

3- إذا كانت المشكلة تتعلق بمكان عملك بالخارج تواصل مع مكتب التمثيل العمالى هناك.

4- التواصل بالخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة ويتواصل معك فريق عمل متخصص بالوزارة لحل المشكلة.

5- التواصل بوزارة الهجرة عن طريق الأرقام التالية :من خارج مصر "(00202)33036436، ومن داخل مصر "(02)33036436"، والفاكس :33036437، وعلى الإيميلEmail: Egyptionsabroad@emigration.gov.eg

6- يتلقى الخط الساخن للشكاوى "19787" بوزارة الهجرة كافة الاتصالات للمصريين بالخارج من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءً عدا أيام الجمعة والسبت.

7- خط الشكاوى لوزارة الهجرة على اتصال بكافة الجهات ومؤسسات الدولة ولديه قائمة بالمحامين بالدولة العربية لتوفير الدعم القانونى للمصريين بالخارج.