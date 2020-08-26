5 طرق لتقديم شكوى عبر صفحة وزارة الهجرة للمصريين بالخارج

تعد منظومة الشكاوى الحكومية واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها الأكيدة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصري بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، لذا تقدم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على موقعها، قسم لشكاوى المصريين بالخارج، لتسهيل وصول صوتهم إلى الحكومة عن طريق الموقع ويرصد التقرير التالي خطوات تقديم شكوى عن طريق موقع وزارة الهجرة.

- البداية لابد من تسجيل حساب خاص لمقدم الشكوى على الصفحة.

- بعد عمل الحساب الشخصي ورقم السري له يقوم بتقديم الشكوى.

- يمكن للمواطن متابعة موقف الشكوى التي تقدمت بها والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من خلال رقمك القومي ورقم الشكوى.

- يضمن موقع الوزارة حماية السرية التامة لكل بيانات المواطن مقدم الشكوى.

- يتم التعامل مع الشكوى كل حسب شكواه ويتم التعاون من خلال الوزارات المختصة.