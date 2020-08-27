محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة
كتب:
اسلام فهمي
08:54 م | الخميس 27 أغسطس 2020
محافظ المنيا يكرم الاوائل
كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية، و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.
أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، مؤكدا أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور، لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث أنه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.
ووجه أحد الطلاب، الشكر لمحافظ المنيا، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.
دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية في جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.
من جانبه دعا محمد محمود نائب المحافظ، الطلاب الي تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التي تودي الي تحقيق الطموحات.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.