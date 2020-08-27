وكيل أوقاف المنيا: خطبة الجمعة بعنوان "الأمل حياة" ومدتها 10 دقائق

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة المنيا، إن المديرية انتهت من الاستعدادات لفتح المساجد المقرر أداء خطبة الجمعة بداخلها غدا.

وأضاف أن المديرية تابعت كل الإجراءات الاحترازية وأعمال التعقيم وتطهير المساجد التي سيتم أداء الخطبة فيها غدا طبقا للمواصفات التي أقرتها وزارة الأوقاف، لافتا أن مدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق وتدور حول عنوان "الأمل حياة" في كل المساجد.

وأكد عبدالرازق أنه على استمرار غلق دورات المياه مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من اصطحاب أدوات التعقيم "الكمامة" وسجادة وكحول مع كل مصلٍ على أن تغلق المساجد عقب أداء الصلاة مباشرة.