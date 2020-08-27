حملات تعقيم بمساجد المنيا استعدادا لعودة صلاة الجمعة

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، جولة مرورية تفقدية ببعض الإدارات الفرعية بالمحافظة، لمتابعة حملات التطهير والتعقيم للمساجد استعدادًا لاستقبال أول صلاة جمعة بعد التعليق بسبب كورونا، مناشدًا المصلين الالتزام بالتعليمات حفاظًا على صحتهم.

وشنت قيادات المديرية حملات مفاجئة على جميع المساجد المقرر أداء صلاة الجمعة بها، وعددها نحو 2000 من بين 3600، منتشرة على مستوى مدن وقرى ومراكز المحافظة بعد أن تقرر إقامتها جزئيا وبشكل تدريجي بالمساجد الكبيرة الجامعة دون الزوايا والمساجد الصغيرة.

واتخذت المديرية الاستعدادات اللازمة لعودة صلوات وشعائر الجمعة، بعد انقطاع دام عدة أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وسط استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد وتنفيذ خطة التباعد للوقاية من الوباء، أثناء الصلوات وارتداء الكمامة وإحضار مصليات شخصية.

يذكر أن محافظة المنيا تضم نحو 3600 مسجد، ومن المقرر استئناف صلاة الجمعة غدًا داخل 2000 مسجد فقط، وهي المساجد الأكثر ترددًا من المصلين، وذلك كمرحلة أولى.