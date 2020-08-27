هدى المفتي بطلة مسلسل "تحقيق" من 13 حلقة على watch it

تجسد الفنانة هدى المفتي بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "تحقيق"، الذي قد انطلق تصويره خلال الأيام الماضية.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد مالك وخالد أنور ومن تأليف عبير سليمان، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وتدور أحداث المسلسل خلال 13 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه على منصة watch it الرقمية.

يذكر أن هدى المفتي شاركت مؤخراً في فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد، كما انتهت من تصوير فيلم "ديدو" مع الأبطال كريم فهمي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح. وتدور أحداثه في إطار الكوميديا والمغامرات.

وفي الدراما التليفزيونية، شاركت هدى المفتي في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، الذى عرض في شهر رمضان 2020، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.