انطلاق فعاليات برنامج التأهيل للكليات العسكرية بمركز شباب الجزيرة

انطلقت فعاليات اليوم الأول من برنامج التأهيل العسكري للالتحاق بالكليات الحربية والشرطة، اليوم، وتنفذه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، بمركز شباب الجزيرة.

تقام الفعاليات بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين في مجال التدريب والإعداد البدني، وتبدأ التدريبات من الساعة الثامنة صباحا أيام السبت والاثنين والأربعاء بمركز شباب الجزيرة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة خصصت رقم هاتف 19133 لتلقي استفسارات الطلاب الراغبين المشاركة في المركز والإجابة عليها في إطار تقديم خدمة متكاملة للشباب.

الوزارة: التدريبات وفقا للأكواد المعلنة من قبل اللجنة الطبية العليا

تقام التدريبات وفقا للأكواد المعلنة، من قبل اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، والضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظا على سلامة وصحة الشباب المستفيدين من المركز.

يأتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة على المساهمة في دعم الطلاب، وتوفير ما يرغبونه من خدمات، وبينها إقامة مركز للتأهيل البدني يقدم خدمة على أفضل مستوى في ظل الظروف الراهنة، ويعمل على رفع اللياقة البدنية وتدريب المشاركين على قفزة الثقة، استعدادا لاختبارات الكليات العسكرية.