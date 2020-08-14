"الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "دقيقة حضارة" بجائزة 500 جنيه أسبوعيا

تطلق وزارة الشباب والرياضة المسابقة الفنية "اعرف بلدك" أون لاين تحت شعار "دقيقة.. حضارة"، لمحبي القراءة والاطلاع.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للمسابقة، وفقًا لما أعلنته الشباب والرياضة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الاشتراك في مسابقة دقيقة حضارة

ـ تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية المسابقة من خلال طرح سؤال أسبوعي على المنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة حول معلومات عن أحد الأماكن الأثرية أو السياحية، يقوم الشباب بالإجابة عن السؤال بعد استيفاء استمارة المشاركة.

ـ تهدف المسابقة إلى حث الشباب على القراءة والاطلاع والتعرف على حضارات مصر، وتنمية الوعي الاجتماعي والحضاري والسياسي لدى الشباب بما يعزز روح المواطنة والانتماء.

- يقوم الشباب بإرسال الإجابة بعد استيفاء استمارة المشاركة الموجودة على البوابة ورفعها على بوابة مصر للشباب والرياضة من هنا.

شروط وتعليمات المشاركة

ـ ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي + صورة شخصية حديثة.

ـ يتم اختيار الفائزين عن طريق إجراء قرعة إلكترونية واختيار عدد (2) فائز أسبوعياً ومنحهما جائزة مالية قدرها 500 جنيه للمشارك.