لتطبيق التباعد.. ملوك الفراعنة بين الحضور بمسرح الشباب والرياضة

أجواء تضفي متعة مضاعفة بالعرض تأخذ الجمهور إلى عالم آخر، في مسرح وزارة الشباب والرياضة يمكن الجلوس بجوار ملوك الفراعنة أثناء الاستماع إلى حديث عالم الأثار الكبير الدكتور زاهي حواس، يستشعر الحضور أجواء العصر الفرعوني القديم يدعمها الخلفية الموسيقية الفرعونية، كفكرة غير تقليدية لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

فكرت إيمان عثمان، صاحبة الفكرة، وأحد العاملين بالإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، في طريقة مختلفة لجذب انتباه الحضور لتطبيق التباعد بين الحضور في الفعاليات المختلفة التي يستضيفها مسرح الوزارة ضمن برنامج"اتكلم" الذي يستضيف شخصيات عامة أو أحد الشباب المبدع المؤثر في المجتمع للحديث إلى الطلائع تحت سن الـ17 عاما حسب تخصصه ومجال نجاحه لنقل خبرته إليهم، وبحسب روايتها،في محاضرة أمس التي حضرها الدكتور زاهي حواس للحديث عن الأثار الفرعونية والأهرامات اختارت وضع صور ملوك مصر الفراعنة على المقعد الفارغ للفت الانتباه لعدم الجلوس والتباعد بين الحضور.

إيمان: الفكرة هدفها لفت الانتباه لتطبيق التباعد بطريقة مختلفة

في الفعاليات السابقة كان يتم وضع ورقة على المقعد الفارغ عليها عبارة تدعو الحضور إلى الالتزام بالتباعد بينهم مثل"حافظ على مسافة آمنة"، وبحسب قول صاحبة الفكرة لـ"الوطن" الهدف من وضع الصور المعبرة للحدث والعرض هو معايشة الحضور لأجواء الحدث وحثهم على تطبيق التباعد بطلايقة جديدة.

وأوضحت صاحبة الفكرة، التي تمت تحت إشراف عزة الدرى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للطلائع، أن التجربة بدأت بمحاضرة أمس للدكتور زاهي حواس ومن المقررتكرار التجربة في الفعاليات المختلفة لبرنامج"اتكلم" ليتم وضع صور تعبر عن الحدث.