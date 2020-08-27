بدء ترميم وصيانة طريق القاهرة - أسوان الزراعي بملوي

أعلن اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، في جنوب محافظة المنيا، صيانة وترميم الطرق الرئيسية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

وأشار "السايس" إلى البدء في صيانة وتمهيد وترميم طريق مصر - أسوان الزراعي بمدينة ملوي، تيسيرًا على المارة والسيارات، واستكمال ورفع كفاءة باقى الطرق ورد الشيء لأصله بالتنسيق مع شركة الغاز.

وأوضح رئيس المدينة، أنه تم وضع علامات إرشادية وتحذيرية بطريق مصر أسوان بقرية بني حافظ، للتنبيه وتوخي الحذر لقائدي السيارات بوجود منحنى بهذا المكان.