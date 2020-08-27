وزير السياحة يقرر ندب "حجاج" مديرا عاما للفنادق العائمة

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا حمل رقم 448 لسنة 2020، بندب محمد يوسف حجاج وهدان مديرًا عامًا للإدارة العامة للفنادق العائمة، ومحمد إبراهيم علي عامر مديرًا عامًا للإدارة العامة للقرى السياحية، ومحمد عبدالحكم فارس مديرًا عامًا للإدارة العامة للفنادق الثابتة بقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وذلك لمدة عام.

كما أصدر العناني قرارًا آخر حمل رقم 449 لسنة 2020، بندب عبدالنبي محمد عبدالنبي رئيسًا للإدارة المركزية للتراخيص والشؤون الهندسية والاحتياجات السياحية، وثناء أحمد فريد السبكي رئيسًا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية وذلك لمدة عام.