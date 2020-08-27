السياحة: الفنادق لم ترتكب مخالفات فى استقبال الزوار منذ كورونا

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن كل الفنادق المصرية التي تستقبل الزوار حاليًا، التزمت بتطبيق كل الضوابط الخاصة بالتشغيل، ولم تسجل عليها أية مخالفة حتى الآن.

وأضافت لـ"الوطن"، أن وزارة السياحة خصصت رقم للخط الساخن لتلقي أية شكاوى من الزوار، بشأن ارتكاب الفندق أو العاملين بها أية مخالفات.

وتابعت: فى حال تلقي شكاوى، يتم التحقيق فيها من الوزارة، وفي حال وجود مخالفات، يتم تطبيق عقوبات رادعة تصل لحد إلغاء ترخيص المنشآة الفندقية.

وأشارت "شلبي" إلى أن الوزارة تعكف حاليا مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، لوضع تصور لضوابط تشغيل الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، التي من المقرر بدء تشغيلها أكتوبر المقبل، لافتة إلى أن تلك الضوابط، سيراعى فيها تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، التى تحفظ حياة العاملين والسياح فى وقت واحد.

وأوضحت نائب وزير السياحة أن عدد الفنادق المصرية التى حصلت على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل واستقبال الزوار، يبلغ حاليا أكثر من 700 فندقا، ما يعادل أكثر من 50% من عدد المنشآت الفندقية الموجودة بمصر.

ولفتت إلى أن العدد يتناسب بشكل جيد مع أعداد السياح الذين يزورون مصر حاليا، ونسبة استقبال الفنادق للسياح، والمقدرة بنحو 50% من السعة الاستيعابية للفندق، مشيرة إلى أنه مع نمو الحركة السياحية الوافدة، خلال الشهور المقبلة، فإن كل الفنادق ستدخل للخدمة.

يشار إلى أن عدد السائحين الوافدين لمصر منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى الآن، تجاوز الـ130 ألف سائح، وحددت وزارة السياحة والآثار 3 محافظات لاستقبال السياح خلال تلك الفترة، وهى (البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح) قبل أن توافق على عودة السياحة إلى محافظات القاهرة والأسكندرية والأقصر وأسوان، بداية من شهر سبتمبر.