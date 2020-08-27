المفتي يستقبل السفير الكندي بالقاهرة قبيل انتهاء فترة منصبه

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، جيس داتون، سفير كندا بالقاهرة، لتوديعه قبل انتهاء مهام منصبه في مصر.

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الكندية، ووجّه الشكر للسفير الكندي على مجهوداته خلال فترة توليه منصبه، والتي أسهمت بشكل كبير في تعميق العلاقات بين البلدين وتقويتها على الأصعدة كافة.

وأضاف المفتي أنّ دار الإفتاء المصرية حرصت مؤخرًا منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، على أن تتعامل مع الوضع بعقلية منضبطة، واستفادت من الماضي في مواجهة الوباء، فأصدرنا العديد من الفتاوى التي نحث فيها المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخدتها الجهات المسؤولة، وبيان طبيعة العبادات وكيفيتها في زمن كورونا، وعددًا من الفتاوى الأخلاقية التي تبين التعامل الأمثل في ظل هذه الجائحة.

وأشار إلى أنّ الدار أصدرت كذلك كتاب: "فقه النوازل" من أجل تقديم معالجة شرعية وإفتائية للكثير من المسائل والإشكالات التي استجدت مع ظهور جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مفتي الجمهورية أنّ الدار لديها تجربة رائدة وخبرة فريدة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لإيصال رسالتها ومواجهة الفكر المتطرف، ويبلغ عدد المتابعين لصفحتها الرئيسية نحو 10 ملايين متابع، ولديها نحو 16 صفحة وحسابًا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، للوصول لأكبر عدد ممكن من الناس، خاصة فئة الشباب التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة.

ولفت المفتي إلى أنّ دار الإفتاء كانت تعتزم إقامة مؤتمرها الدولي السنوي تحت عنوان "المؤسسات الإفتائية في عصر الرقمنة"، لا سيما وأنّ الناس أصبحوا أكثر ارتباطًا بالرقمنة عن ذي قبل، خاصة الأجيال الصغيرة والشابة.

من جانبه، أشاد السفير الكندي بالتعاون المثمر في المجال الديني بين دار الإفتاء وكندا، مبديًا إعجابه بجهود دار الإفتاء وتعاملها مع أزمة كورونا، وما فعلته من أجل مواجهة الفكر المتطرف.

وأثنى السفير الكندي على اعتماد الدار على التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى الناس، ومواجهة الفكر المتطرف، خاصة وأنّ تنظيم داعش الإرهابي يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكاره، ما يحتاج لمواجهة فكرية تتبع نفس الأساليب والوسائل، وهو ما نجحت فيه دار الإفتاء المصرية.