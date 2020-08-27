نادين سابا تعود للظهور في عزاء وائل المصري بعد 15 عاما من الاعتزال

بعد اعتزالها للفن لمدة 15 سنة ظهرت من جديد الفنانة اللبنانية نادين سابا في عزاء وائل المصري مدير أعمال شقيقتها الفنانة نيكول سابا.

وكانت الفنانة نادين سابا قدمت عددًا من الأعمال الدرامية التليفزيونية مع كبار النجوم في مصر، وعرفها الجمهور المصري من خلال مشاركتها في مسلسل "أدهم وزينات والتلات بنات" أمام الفنان الراحل فاروق الفيشاوي وفردوس عبدالحميد.

كما تعاونت مع الفنان محمد صبحي في مسلسل "أنا وهؤلاء" والذي عرض عام 2005، ليبلغ رصيد "نادين" في الدراما المصرية 7 أعمال فنية، قبل أن تتخذ قرارًا بالاعتزال وكانت آخر أعمالها مشاركاتها بمسلسل "الدنيا ريشة في هوا" والذي عرض عام 2006.