أولى سفن الجسر البحري المصري إلى لبنان تصل غدا إلى بيروت

تصل، صباح غد الخميس، أولى سفن الجسر البحري المصري إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار المساعدات الإغاثية العاجلة التي تقدمها مصر، حكومة وشعبًا، إلى لبنان لتجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري.

وذكرت السفارة المصرية في لبنان، في بيان لها اليوم، أن السفينة المصرية تحمل على متنها 125 طنا من الزجاج المقدم من اتحاد الصناعات المصرية، للمساهمة في ترميم الخسائر المترتبة على انفجار ميناء بيروت البحري والتي شملت معظم أرجاء العاصمة.

وأشارت إلى أن سفير مصر الدكتور ياسر علوي سيكون في استقبال السفينة إلى جانب عدد من المسئولين اللبنانيين، في العاشرة من صباح غد بتوقيت بيروت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجّه بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإغاثية اللازمة للشعب اللبناني الشقيق لمواجهة محنة انفجار ميناء بيروت البحري، وذلك عبر إقامة جسر جوي بصورة عاجلة شمل 16 طائرة نقلت كميات ضخمة من الدواء والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية وأطقم الأطباء والجراحين المتخصصين للمساهمة في علاج مصابي الانفجار، إلى جانب إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء وإعادة الإعمار.