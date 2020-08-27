محافظ القليوبية يفتتح محطة صرف "الحصة".. وأهالي القرية: لا تعمل

أكد أهالي قرية "الحصة" بمركز طوخ، أن محطة الصرف الصحي بالقرية التي افتتحها عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، لا تعمل حتى الآن.

وعبر حمادة مجدي، أحد أهالي القرية، عن فرحته بزيارة المحافظ للقرية، اليوم، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول كبير بزيارة القرية لافتتاح محطة الصرف الصحي التي تعثرت على مدار 12 عامًا، وجار العمل بها حتى الآن.

وأشار "مجدي"، أثناء زيارة "الهجان" للقرية، إلى أن محطة الصرف الصحي التي افتتحها المحافظ لا تعمل حتى الآن، قائلًا: "الناس بتضحك عليها"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بالقرية مكتب بريد ولا إسعاف، كما أن الوحدة الصحية تفتقر للخدمات، وتحتاج إلى الاهتمام، وأن القائمين عليها عندما علموا بقدوم المحافظ نظفوا مكان نزوله فقط.

ورد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن المحطة تعمل بطاقة 85% فقط حتى الآن.

جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ لتفقد مشروعات القرية بمناسبة الاحتفال بعيد المحافظة القومي في 30 أغسطس، حيث قال إن المحافظة ستقتصر احتفالاتها هذا العام على افتتاح العديد من المشروعات في كافة القطاعات الخدمية، ترشيدًا للنفقات وللظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة، وبسبب تداعيات فيروس كورونا، والتزامًا بقرارات مجلس الوزراء فيما يخص التباعد الاجتماعي.

وبدأ المحافظ احتفالات المحافظة التى ستتوالى على مدار الأيام القليلة المقبلة بافتتاح عدد من المشروعات في القطاعات الخدمية، أمس الأربعاء، واستكملها اليوم بافتتاح مشروعات بالقناطر الخيرية وطوخ وقها.