الطقس اليوم الجمعة 28-8-2020 في مصر والدول العربية: مائل للحرارة ورطب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الجمعة، مائلًا للحرارة رطبًا على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح تنشط، فيما يكون الطقس حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا فيكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وشبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة والسرعة 08 - 35 كم/ساعة، نهارا، كما سيكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة والسرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار القصيم، حائل، تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد الى الباحة.