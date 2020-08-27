القومي للمرأه بالمنيا يعقد ندوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بالتعاون مع إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ومبادرة رحلة المليون بكلية الطب للتثقيف الصحي للسيدات، الندوة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، والإجراءات والمراحل التي تمر بها السيدة وصولا للطرق السليمة للعلاج.

قالت الدكتوره منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف على 75 سيدة بالمجان، وتحويل 10 منهن لإجراء فحص الماموجرام بالمستشفى الجامعى، بالإضافة إلى توعيه السيدات بموضوعات تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية.

وخلال الندوه التي حاضر فيها الدكتور شنطوري إمام استشاري النساء والتوليد، والدكتور السيد وجيه، والدكتور نور علي بكلية طب المنيا.. تم الإعلان عن الخدمات التى يقدمها فرع المجلس القومي للسيدات، ومنها الخط الساخن 15115 لشكاوى المرأة.