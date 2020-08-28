10 إجراءات لحماية الزائرين والعاملين بالأقصر بعد استئناف السياحة

مع بداية فتح المواقع الأثرية والمتاحف مرة أخرى للجمهور، وبداية استئناف أنشطة السياحة الثقافية أول سبتمبر، شددت السلطات في محافظة الأقصر على ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار لتطبيقها بالمتاحف والمواقع الأثرية.

"الوطن" استعرضت أبرز الإجراءات والاشتراطات التي ستنفذها الأقصر، لضمان صحة وسلامة الزائرين وجميع العاملين بالقطاع السياحي بها وتوفير سبل الوقاية والحماية لهم.

1- خفض الإشغالات في كل المرافق إلى 50% بداية من البالون والفلوكات النيلية، والمتاحف والمناطق الأثرية.

2- إلزام أصحاب الحناطير بعدم تخطي الراكبين عدد 2 راكب، وبالنسبة للجمال والخيول اقتصار الجولة على راكب واحد فقط.

3- تعقيم المواقع الأثرية والمتاحف يوميًا قبل فتحها للزيارة تحت إشراف فريق من المرممين والأمناء، ومفتشي الآثار.

4- قياس درجة حرارة العاملين بها يوميًا والزائرين قبل الزيارة، وإخطار وزارة الصحة والسكان بأية حالة إصابة أو اشتباه يجري اكتشافها.

5- وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف، حفاظا على المسافات الآمنة بين الأشخاص.

6- توفير أدوات وقاية شخصية (أدوات تطهير وتعقيم، وكمامات... إلخ) لجميع العاملين، والالتزام بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

7- عدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية، توعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتعريفهم بأعراض المرض وكافة التدابير الوقائية اللازم اتباعها لمنع الإصابة فيما بينهم.

8- الالتزام بالمسافات الآمنة في أماكن سكن العاملين، وتوفير مناطق لعزل الحالات المصابة حال ظهورها (الحالات البسيطة ومتوسطة الخطورة فقط)، وعدم تجاوز عدد الفوج السياحي 25 فرداً (لحين إشعار آخر).

9- التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة، مع التزامه بالشرح باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام، ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء زيارات المتاحف والمواقع الأثرية.

10- وضع حد أقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة - 100 زائر/ ساعة بالمتاحف، ومن 10 إلى 15 زائرا لزيارة مقبرة أثرية من الداخل (حسب مساحة الأثر).