عاجل.. السياحة العالمية تشيد للسيسي بإجراءات عودة الوفود إلى مصر

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زوراب بولوليكاشفيلى، أمين عام منظمة السياحة العالمية، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أمين عام المنظمة، والتي تُعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دولياً وإقليمياً، وجهودها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم، إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا.

وأشار الرئيس إلى محاور الاستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين عودة ازدهار السياحة في مصر، وضمان سلامة وصحة السائحين، والعاملين في قطاع السياحة.

كما أوضح الرئيس الإجراءات التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة، سواء على المستوى الهيكلي، من خلال دمج وزارتي السياحة والآثار، أو على مستوى المشروعات والمقاصد السياحية التي تمت أو تلك المستهدفة، مثل مدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومشروع التجلي الأعظم في سيناء.

وذكر المتحدث الرسمي أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أعرب عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بالجهود المصرية المبذولة للعودة التدريجية لاستقبال السياحة الأجنبية، وكذا بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه الدولة المصرية لقطاع السياحة، باعتباره إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، والذي ظهر جلياً في تعاملها خلال أزمة جائحة كورونا، التي شهدت تقديم الحكومة لعدد من المنح والحوافز والتيسيرات الداعمة للمستثمرين في قطاع السياحة، للتعامل مع تداعيات الجائحة.

كما أعرب بولوليكاشفيلى عن تطلع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون مع مصر، وذلك للاستفادة من النموذج الذي تقدمه في تطوير منظومة السياحة من خلال الإصلاح المؤسسي، على مستوى كل القطاعات، حيث تنفرد مصر على مستوى العالم، بدمج وزارتي السياحة والآثار في كيان مؤسسي موحد، بالإضافة إلى مساعدتها على ضمان الاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية المتنوعة، التي تزخر بها وزيادة مستوى تنافسيتها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آخر المشروعات السياحية البارزة على الساحة المصرية، بما فيها المقاصد السياحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب المتاحف المختلفة، وكذا تطوير القاهرة التاريخية، وهي المشروعات التي ستساعد على إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر من خلال الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري.

وأوضح أمين عام منظمة السياحة العالمية أنه اطلع على عدد من تلك المشروعات العملاقة التي تتم وفق أرقى المعايير الإنشائية السياحية، ما يرسخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، أخذًا في الاعتبار المستجدات الإيجابية للوضع الصحي في مصر في ظل مؤشرات التعافي من جائحة كورونا، والانخفاض المستمر في أعداد الإصابات اليومية.