41 ألف مركبة صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في يوليو

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2020، والتي كشفت أن عدد المركبات الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 41.839 مركبة.

وأكد التقرير أن إجمالي عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2018، بلغ 950 مركبة، أما 2019، فقد بلغ 4592 مركبة، وموديل 2020، بلغ 32.682 وموديل 2021 بلغ 3615 مركبة.

المركبات وسنوات الصنع

وأضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 17.695 سيارة ملاكى، من بينها 83 موديل 2018، و1021 سيارة موديل 2019، و14965 سيارة موديل 2020، و1626 سيارة موديل 2021.

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالى الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15642 دراجة، من بينها 686 موديل 2018، و2813 موديل 2019، و12141موديل 2020، و2 موديل 2021.

أما أجرة دراجة نارية فقد بلغ عددها 3994، من بينها 136 موديل 2018، و605 موديل 2019، و3253، موديل 2020.

أما سيارات النقل فقد بلغت 2903 سيارة نقل، من بينها 27 سيارة موديل 2018، و110سيارات، موديل 2019 و1166 سيارة موديل 2020، و1600 سيارة موديل 2021.

والأتوبيس الخاص بلغ 639 سيارة، من بينها سيارة واحدة موديل 2018، و6سيارات موديل 2019، و460سيارة موديل 2020، و172سيارة موديل 2021.

والسيارة الأجرة بلغت 366 سيارة، من بينها 6 سيارات موديل 2018، و7سيارات موديل 2019، و259 سيارة موديل 2020، و94 سيارة موديل 2021.

أتوبيس سياحة بلغ 153مركبة، من بينها أتوبيس موديل 2018، و140 موديل 2020، و12 أتوبيس موديل 2021.

الرحلات بلغ 82 سيارة، من بينها 68 موديل 2020، و14 موديل 2021.الأجرة السياحة بلغ 44 سيارة، بينها 2 موديل 2018، و2 موديل 2019، و40 موديل 2020.

المركبات ونوع الوقود من ناحية أخرى أورد التقرير أن عدد المركبات التى تم ترخيصها (تجديد ترخيص وزيرو) بلغت 487 ألفا و263 مركبة، من بينها 57 تعمل بالكهرباء، و369 ألفا و975 تعمل بالبنزين، و6360 تعمل بالبنزين /غاز الطبيعى، و103 آلاف و460 تعمل بالسولار، و6 تعمل بالسولار /غاز طبيعى، و39 غاز طبيعى.