مفتي نيوزيلندا: الأزهر لم يكن غائبا عن التفاعل مع مذبحة المسجدين

قال الدكتور إبراهيم أبومحمد، مفتي عام أستراليا ونيوزيلندا، إن الأزهر الشريف لم يكن غائبا في حادث إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا العام الماضي لأن القيادات الدينية التي تصرفت بحكمة واقتدار.

وأضاف أبومحمد لـ"الوطن": "أنا واحد من أبناء الأزهر، وكنا بجوار الشيخ جمال، إمام المسجد، كما أن الخطاب الذي ألقاه الشيخ جمال هو نتاج الفكر الأزهري الذي دعا للتسامح ونبذ التطرف".

وأصدرت محكمة نيوزيلندية حكمًا بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا العام الماضي، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.

كما اعترف تارانت بـ 40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك، في أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.