رئيس مركز إسنا يناقش إنجاز تقنين أراضي الدولة وتحرير عقود لها

ترأس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، اجتماعًا، اليوم، بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية، ناقش فيه عدة موضوعات خلال الاجتماع، من أبرزها الإسراع في عملية تقنين أراضي الدولة، وتحصيل مستحقاتها، وإنهاء كل حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها.

وشدد رئيس المركز خلال الاجتماع، على رؤساء القرى بإعداد تقرير يومي بمعدل الأداء يتضمن عدد الطلبات وعدد العقود وجملة المتحصلات وعدد العقود المنتظر تحصيلها، وأيضًا حصر كافة الحالات التي لم تنهي إجراءات التقنين وإدراجها ضمن موجات الإزالات المتتالية والحملات اليومية وإحالة أصحاب المخالفات للنيابة العسكرية وكذلك التصالحات في المخالفات.

وأكد "سليمان" أن الجهود المبذولة في ملف التقنين من العوامل الأساسية في تقييم الأداء، كما تناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات والتنبيه على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح سرعة سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة، وذلك طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بعد أن تم مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح لمدة شهر، تبدأ اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.

وحث رئيس مدينة إسنا، المواطنين على سرعة التقدم للتصالح في مخالفات البناء وتسهيل الاجراءات، حيث إنه يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة والشعب كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح في شتَّى المجالات.