مفتي نيوزيلندا لـ"الوطن": نطالب بنصب تذكاري لشهداء مذبحة المسجدين

طالب الدكتور إبراهيم أبومحمد، مفتي عام أستراليا ونيوزيلندا، بأن تحظى نيوزيلندا بنصب تذكاري يحمل أسماء شهداء مذبحة المسجدين التي وقعت العام الماضي، وينقل للأجيال القادمة روح التلاحم والوفاق الذي ساد نيوزيلندا بجميع الخلفيات الثقافية والحضارية والعرقية والدينية.

وأضاف أبومحمد لـ"الوطن": "هذا الحق يشترك فيه الشهداء الذين قضوا إلى ربهم والذين ما زالوا على قيد الحياة، وأن يعقد مؤتمر سنوي تحت رعاية رئيسة الوزراء مباشرة يوثق للحدث وتداعياته المؤلمة ويوضح خطورة اليمين المتطرف وخطاب الكراهية الذي يتبناه وثقافة العبث وما تحدثه في المجتمعات من تدمير وتعصب وأن يكون لأميرة القلوب وسيدة الزمن الأولى جاسيندا ولبلدها نيوزيلندا فضل السبق التاريخي على مستوى الأمم المتحضرة في سن تشريع يحمي الأديان من التعصب والكراهية ويجرم ممارسة الإسلاموفوبيا ويمنع التحريض ضد الأديان والعرقيات".

وكانت محكمة نيوزيلندية أصدرت حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على الأسترالي برينتون تارانت بعد اعترافه بقتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.

كما اعترف تارانت بـ 40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك، في أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ نيوزيلندا.