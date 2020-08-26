كل ما تريد معرفته عن منظومة البرنامج الجديد الخاص بقراءة عداد الكهرباء

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة البرنامج الجديد الخاص بقراءة عدادات الكهرباء التقليدية على مستوى شركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية، والذي يعتمد في حساب الفواتير على توثيق قراءة العداد، والذي أثبت مدى فعاليته ومردوده على منظومة الشكاوى الخاصة بالفواتير.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تطبيق تعليمات الحكومة للتحول الرقمي وتعزيز الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطن في تلقي الخدمات، ودعم منظومة الشكاوى المختلفة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها أهم وأبرز المعلومات الخاصة بالبرنامج الجديد، المتعلق بقراءة عدادات الكهرباء التقليدية، كالتالي:

- يعتمد في حساب الفواتير على توثيق قراءة العداد.

- توفر الوزارة تطبيقًا خاصًا بتصوير العداد يجري تحميله على الهاتف المحمول الخاص بقارئ العداد.

- يجري إرفاق صورة للعداد لمراكز تحصيل وجمع القراءات أوتوماتيكيًا، ليطمئن المواطن إلى أنّ قيمة الفاتورة هي ذاتها قيمة الاستهلاك الحقيقي له.

- إذا تعثّر قارئ العداد في أخذ صورة له، يصور باب الوحدة السكنية ويترك إخطاراً للساكن لإبلاغه بموعد مقبل.

ويستقبل الخط الساخن 121 الشكاوى التي تخص مرفق الكهرباء، كما أنّ الوزارة تخصص تطبيقًا خاصًا بشكاوى الفواتير "شكاوى الفواتير"، كما تستقبل المواقع الإلكترونية أيضًا الشكاوى، والتي يجري ترحيلها للشركات التابع لها المواطن لحلها.