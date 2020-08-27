التعليم: وقف القبول أو التحويل من مدرسة "مدينتي" إجراء مؤقت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار وقف التحويل أو القبول أو النقل من مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة إجراء مؤقت في إطار التعامل مع تعدد المخالفات والشكاوى ولحين تغيير الإدارة وإسنادها لإدارة جديدة والتي سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه سيتم إلغاء هذه الإجراءات، خلال أيام، فور إسناد الأمر إلى الإدارة الجديدة.

وأكدت الوزارة إن هذه الإجراءات المؤقتة لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالطلبة المقيدين في المدرسة، كما أنها تلتزم بعدم المساس بنمط التعليم القائم بالمدرسة أو فلسفته أو إلتزامات أولياء الأمور.