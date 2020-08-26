التعليم: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية على موقع الوزارة الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنَّه من المقرر إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وذلك بعد اعتمادها أوائل الأسبوع المقبل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وإعلانها بشكل نهائي للطلاب في الأول من سبتمبر

وأضاف نائب وزير التعليم، في تصريحات خاصة، أنّه جار جمع المعلومات الأولية بشأن نسب النجاح وحصر كشوف الأوائل في كل الشُعب، مؤكّدًا أنّ امتحانات الدبلومات الفنية سارت بشكل هادئ وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لحماية الطلاب والمعلمين، وجميع المشاركين في العملية الامتحانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.