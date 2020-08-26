التعليم تلزم "الامتحانات الأمريكية" بأداء اختبارات الطلاب بخطاب رسمي

تواصلت وزارة التعليم، مع هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لضمان حقوق الطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات الدولية هذا العام، رغم أن هذه الامتحانات تشرف عليها المؤسسات الدولية ولا دخل للوزارة بها.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مستقبل الطلاب المتقدمين لاختبارات الـ"SAT" المقررة في أغسطس وسبتمبر 2020، وبناء على الشكاوى المتكررة التي وصلت للوزارة بخصوص هذا الشأن.

وأوضحت وزارة التعليم، أنَّها أرسلت خطابًا إلى هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، لإلزامها بأداء الاختبارات للطلاب الذين تقدموا بالفعل وتمّ الحجز لهم لأداء الاختبارات، مع عدم الإضرار بالصالح العام للطلاب ومستقبلهم التعليمي، وتم عمل استدراك من قبل الهيئة، مع إدراجهم ضمن الممتحنين فعليًا لمحاولة أغسطس.