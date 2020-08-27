آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في غزة والمقاومة تتوعد

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم، لمسافة محدودة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وأوضحت وكالة "معاً" الفلسطينية أن 5 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار خارج السياج الفاصل انطلاقاً من بوابة المطبق شرقى رفح، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، وقال الشهود إن التوغل جاء بغطاء من طائرات الاستطلاع.

وحمَّلت فصائل المقاومة فى قطاع غزة سلطات الاحتلال المسئولية كاملة عن حياة أبناء الشعب الفلسطينى فى ظل انتشار فيروس كورونا، واستمرار الحصار الإسرائيلي بمنعه إدخال كامل المستلزمات الطبية والمعيشية لمواجهة الجائحة.

وأضافت الفصائل في بيان نشرته وكالة "معاً" الفلسطينية: "لن نقبل أن يعاني شعبنا وحده، وسيرى الاحتلال ومستوطنوه بأسنا الشديد، وليسجل التاريخ ذلك".

واستولى مستوطنون على أراض قرب بلدتي سنجل وأبوعبوين ونصبوا كرافانات جديدة، وذكرت المواقع الإسرائيلية أن ثلاث عائلات مع عشرات المستوطنين وضعوا الكرافانات تمهيداً لبناء مستوطنة جديدة تحمل اسم الحاخام الذي قُتل، أمس الأول، على تلك الأراضي الفلسطينية المصنفة "B".

وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، خيام أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير فى منطقة النقب، للمرة 177 على التوالى، بعدما هدمتها المرة الماضية يوم 5 مارس 2020. وهذه هى المرة السادسة التى تهدم فيها السلطات خيام أهالي العراقيب المتواضعة منذ مطلع العام الجاري 2020، بيد أن الأهالي يعيدون نصبها كل مرة من أخشاب وأغطية من النايلون.

وفي ختام زيارته للبحرين، وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى عمان صباح اليوم في إطار رحلته إلى الشرق الأوسط، بعد إعلان اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، وعند وصوله مسقط غرد "بومبيو" على حسابه بـ"تويتر": "نواصل مناقشة الجهود المبذولة لبناء الوحدة بين دول الخليج ومواصلة الزخم لتعزيز السلام والازدهار الإقليمي".