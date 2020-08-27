طالب بجامعة الأقصر يصمم تطورات لكورنيش قنا وينال الامتياز مرتين بمشروعه

راجت حالة من الإعجاب، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقب تداول صورًا لمصمم بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، توضح هيئة وتصميمًا جديدًا لكورنيش النيل بمحافظة قنا، الأمر الذي جعل المدونون من جمال التصميم، يتوقعون بتماثل كورنيش النيل بشواطئ منطقة "الساحل الشمالي".

أحمد الهواري، الطالب بكلية فنون جميلة قسم عمارة داخلية، بجامعة الأقصر، حصل على درجة الامتياز من أساتذة كليته في مشروع التخرج الخاص به "كورنيش نيل قنا"، ليزيد الاستحسان قطرات أخرى حيث تداول المدونون على "فيسبوك" تصميمات مشروعه بكثرة ممنين النفس أن تفاجئهم سلطات محافظة قنا وتجعل الرسومات التصميمة أمرًا واقعًا.

وقال أحمد الهواري، إنه فكر في مشروع خاص مختلف عن مشاريع التخرج المقدمة من باقي الطلبة، فجعل مشروعه يتناول تصميمات مطورة لكورنيش النيل بقنا، وبدأ في تصميم فكرته من شهر يوليو الماضي، مستخدمًا هذه الأدوات "برنامج أوتوكاد، واسكتش اب، وليمويون".

الدكتور أحمد جمال عيد، المدرس بكلية الفنون الجميلة بالأقصر، أوضح لـ"الوطن" أن طالبه قسَّم الكورنيش لمناطق ومستويات، حيث يضم مدخل واسع، ومنطقة ألعاب للأطفال، وحمام سباحة صغير يمكن للمواطن أن يستجم أمامه، ومطعم كبير، وكافيهات مفتوحة، ومسرح مكشوف، ومنطقة ملاعب، ومسار للجري، ومناطق صف للسيارات، ومبنى إداري، على ذات مساحته الفعلية.

نال "الهواري"، درجة الامتياز في مشروعه من أساتذة الكلية المشرفين عليه، ومرة أخرى من رواد "فيس بوك"، الذين غمروه بإشاداتهم، مردفًا أن سعادته لا تُقدر بعد مناقشة مشروعه، الذي اتخذه تحدي بينه وبين ذاته، وتعب وسهر من أجله، خاصة بعد حصوله في أعمال العام على مقبول في الكلية، وحزن كثيرًا فقرر تعويض ذلك بمشروع التخرج، لإسعاد أسرته، وخدمة لأهالي بلده، ويتمنى تنفيذ المشروع ليصبح واقع.