وزير الأوقاف يخطب الجمعة الأولى بعد كورونا بمسجد محمد علي غدا

يؤم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا، المصلين بمسجد محمد علي بالقلعة، في أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام 150 يوم بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة ليكون عن " الأمل حياة"، بجميع مساجد الجمهورية.

وشددت وزارة الأوقاف، على الالتزام بموعد خطبة الجمعة والمحدد بعشر دقائق، والتأكيد على الإجراءات الاحترازية من التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة الصلاة الشخصية، وعدم فتح دورات المياه.

كانت لجنة مكافحة كورونا بمجلس الوزراء، قررت عودة صلاة الجمعة رسميا بالمساجد، بدءا من الـ 28 من أغسطس الجاري، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، المتبعة في صلاة الجماعة.