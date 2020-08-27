وزير النقل لـ"الوطن": محطة بشتيل خطوة لتجنب وقوع ضحايا إذا حدث عملا إرهابيا

قال الفريق كامل الوزيري، وزير النقل، إن التفكير في محطة قطارات بشتيل، خطوة لتجنب المزيد من الصحايا في حالة وجود حوادث داخل محطة رمسيس مثل حادث الجرار الأخير أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة أو محيطها.

وتابع وزير النقل، في حوار لـ"الوطن" إن القادمين من أهالي الصعيد القادمين إلى القاهرة لتلقي العلاج مثلا يستخدمون وسيلة مواصلات أخرى للذهاب إلى أماكن تلقي العلاج.

وضرب الوزير مثلا على ذلك، قائلا إنه خلال زيارة له لأسوان، ركب إلى جوار اثنان من المواطنين، وسأل أحدهما عن سبب زيارته إلى القاهرة، فأفاد أنه يذهب إلى القاهرة مرة كل أسبوع لتلقي العلاج في الدقي، حيث يقوم بالنزول إلى محطة الجيزة أو محطة رمسيس، ثم يستقل مواصلة أخرى للذهاب إلى عيادة الطبيب في الدقي لتلقي العلاج ثم العودة إلى الجيزة أو رمسيس لكنه يفضل الجيزة لقربها من الدقي.

وتابع الوزير: "أما المواطن الثاني فأفاد أنه يتلقى العلاج في أكتوبر، حيث ينزل محطة الجيزة ويركب إلى 6 أكتوبر، وعندما يكون له مصلحة في وسط البلد ينزل إلى محطة رمسيس ويأخذ مواصلة للذهاب إلى 6 أكتوبر".

أحد أهالي الصعيد لـ"وزير النقل": أنت عارف الصعيد ده كام محافظة

يُذكر أنَّ وجَّه أحد المواطنين المنتمين إلى الصعيد، رسالة غاضبة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عقب قراره بعدم وصول قطارات الصعيد إلى محطة سكك حديد رمسيس وتوقفها بمحطة بشتيل.

وقال المواطن الصعيدي في رسالة عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنت عارف الصعيد ده كام محافظة، تعرف إنه 55 مليون مواطن في مصر من الصعيد، اللي انت عايز تمنعهم من دخول محطة رمسيس".

وأضاف المواطن الصعيدي في رسالته: "لما أنت وزير وبتقول كدة أومال لو مش وزير هتقول إيه، إنت كدة بتمنع المواطن من دخول وطنه، لما الصعيد مهبط الرجالة ومهبط الزعماء والكرماء مايدخلوش المحطة مين يدخلها".

وتابع المواطن الصعيدي: "في يوم من الأيام كان رئيس جمهوريتك من الصعيد، وكتير من المفكرين والكتاب والأدباء من الصعيد".

وواصل المواطن الصعيدي رسالته الغاضبة: "طلعولنا جواز سفر نروح بيه هناك بقى كأننا داخلين دولة تانية، ليه بتهزمونا الهزيمة السيئة دي، ماحدش قالك اللي بتقوله ده غلط؟ ماحدش عدل عليك وقالك ماينفعش كده؟"، مختتمًا رسالته: "إنت عشان ماتعرفش الصعيد بتقول كدة، لو تعرف الصعيد ماكنتش هتقول كده"