أسباب عمل روسيا على لقاح جديد لكورونا رغم اكتشافها "سبوتنيك-5"

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراب ظهور لقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا، حيث أوضح في لقاء تلفزيوني: "سنحصل على لقاح آخر في شهر سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثه ومسجل بواسطة معهد جامالي، الدواء الثاني، حسبما تم إبلاغي به، سيكون جاهزا في شهر سبتمبر، ويعمل عليه معهد مدنوفوسيبيرسك"، حسب سبوتنيك.

يأتي التصريح بعد ما يقرب من أسبوعين من إعلان روسيا توصلها للقاح "سبوتنيك-5"، لعلاج فيروس كورونا، وأنه سيتم منه لأكثر من 40 ألف شخص في موسكو.

الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أوضح أن العمل على اللقاح يكون بعدة أساليب مختلفة للوصول إلى أفضل النتائج، موضحا أن اللقاح الروسي الأول مازال لم يتم التأكيد على الانتهاء منه ولكنه في مراحله الأخيرة من التجارب المفترض أن يجريها أي لقاح جديد.

وأضاف "مصباح"، لـ"الوطن"، أن اللقاحات تتم بعدة أساليب مختلفة، ففي القديم كان يتم استخدام الفيروس كامل لعمل المصل، أما الآن أصبح يستخدم جزءا من الـ"DNA" الضار، مشيرا إلى أن اللقاح الروسي الأول شهد لأول مرة إضافة الـ"DNA" الضار لنوعين من الفيروسات الأخرى لدراسة تأثيره.

وتابع أستاذ المناعة، أن العمل على أكثر من لقاح هام لدراسة التأثيرات المختلفة لكل منهم، وبحث أقلهم ضرارا وأكثرهم تأثيرا في علاج الفيروس، موضحا أن اللقاحين مازال قيد التجارب، ولم تعلن الجهات الرسمية الدولية اعتمادها لأي من اللقاحات الروسية لعلاج كورونا.