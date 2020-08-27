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234 مسجدا بالبحر الأحمر تفتح أبوابها لصلاة الجمعة بخطة مواجهة كورونا

كتب:

شاذلي عبدالراضي
06:46 م | الخميس 27 أغسطس 2020
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

أكد الدكتور كمال سيف، وكيل وزارة الأوقاف، تجهيز 234 مسجدًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة غدًا في المساجد الكبرى بمدن المحافظة، طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وأشار محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، إلى تسكين الأئمة والخطباء المعينين بوزارة الأوقاف والخاضعين لقانون الخطابة بالوزارة في جميع المساجد الكبرى، لإقامة أول صلاة جمعة داخل المساجد بعد توقف دام عدة أشهر عقب بسبب جائحة كورونا المستجد.

وجهزت أوقاف البحر الأحمر 234 مسجدًا بمدن المحافظة لصلاة الجمعة غدًا، بواقع 100 بمدينة الغردقة، و26 برأس غارب، و34 بسفاجا، و27 بالقصير، و11 بمرسى علم، و36 بالشلاتين وحلايب وأبو رماد جنوب البحر الأحمر.

 

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