استشاري عظام يكشف لـ"مصر تستطيع" مشاهير عالجهم بألمانيا

قال الدكتور هاني الطير، استشاري العظام العالمي، استشاري مناظير المفاصل وجراحات الكتف والركبة وإصابات الملاعب، "رون كلينيك باد نيوشتات، بايرن ألمانيا"، إن هناك مشاهير كُثر تعالجوا في المركز الذي يعمل به، كما أن النظام الألماني أو بأدق النظام الصحة في ألمانيا يُحافظ على سرية البيانات للمرضى.

وأضاف "الطير"، خلال حواره في برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن المركز في موينخ عالج العديد من مشاهير كرة القدم، أبرزهم كابتن منتخب ألمانيا سابقًا شفاينشتايجر، وكذلك تم علاج أحد هدافي كأس العالم في أحد المونديالات، كما تم علاج عبد الظاهر السقا ولكن في فترة سبقت عمله في المركز.

وأشار استشاري العظام العالمي، إلى أن الرئيس المصري السابق عدلي منصور، أجرى أيضًا عملية بهذا المركز، "اشتغلت مع ناس كبار هنا على علاج مشاهير كرة القدم، سرية البيانات شيء محترم في المجتمع الالماني، كنا مخبيين إن فيه حد يتعالج لحد ما يخف"، كما أن ملك ماليزيا تم علاجه في المركز، وأمراء كُثر من دول الخليج سواء السعودية أو الإمارات أو الكويت، وكذلك مشاهير السلك الدبلوماسي.

واستعرض برنامج "مصر تستطيع"، أبرز المعلومات عن الدكتور هاني الطير، فذكر البرنامج أنه حصل على الزمالة الألمانية "الفاخ أرتزت، في جراحة العظام وإصابات الملاعب والكسور بميونخ المانيا"، كما أنه زميل مركز إيمهوف موينخ ألمانيا في جراحات ومناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب، كما أنه المساعد المصري للخبير الألماني أندريس إيموهوف، أشهر طبيب عظام في العالم.

كان الطير، عضو الجمعية الدولية لجراجات العظام والكسور، وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات ومناظير الركبة والكتف وإصابات الملاعب، وحاصل على رسالة الدكتوراه هي الأولى من نوعها في مصر في زراعة الغضاريف الذاتية في الركبة وإعادة بنائها بيولوجيا، ترشح لأحسن بحث علمي في مجال جراحة الكتف في سويسرا 2019، وحصل آخر أبحاثه على المركز الثاني كأفضل بحث في أوروبا في جراحة العظام.