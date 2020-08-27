الرئيس اللبناني: 300 ألف نازح جراء تفجير بيروت

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم، أن الكثير من المباني دمرت جراء تفجير مرفأ بيروت، وتضررت 200 ألف وحدة سكنية وهناك 300 ألف نازح لبناني، إضافة إلى النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، اليوم، إن عون، أوضح "أن عدد المؤسسات التعليمية المتضررة بلغ 120 مدرسة و8 جامعات و20 مؤسسة تعنى بالتعليم التقني والمهني وعدد التلاميذ المتأثرين بأضرار المؤسسات التعليمية حوالي 63 ألف طالب. أما عدد الوظائف المتأثرة في القطاع التربوي فتفوق 6 آلاف، كما تم تحويل عدد من المدارس إلى مأوى، ما قد يعرقل بدء العام الدراسي".

"عون": عدد المباني الأثرية المتضررة بلغت 640 مبنى

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الكثير من البنى التحتية في بيروت تضررت بشكل بالغ وأن عدد المباني الأثرية المتضررة بلغت 640 مبنى وعدد المناطق التاريخية وذات الطابع الثقافي المتضررة بلغت 8 مناطق وتقدر تكلفة إعادة إعمارها 286 مليون دولار".

وأوضح الرئيس اللبناني: "أن العمل يجري على إعداد مخطط توجيهي لإعادة إعمار المنازل المتضررة، لاسيما الأثرية منها والمدارس، وهذا يتطلب جهودا مشتركة لإصلاحها".

وأكد عون، "أن الحاجة كبيرة لأن يدعم المجتمع الدولي لبنان ليس فقط في الشق الإنساني، ولكن أيضا في الشق التنموي"، مشيرا إلى أن لبنان لن يستطيع أن ينهض من دون دعم المجتمع الدولي.